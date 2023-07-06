陳姓男子為首的信用卡盜刷集團，盜刷購買許多精品轉售牟利。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局國際科偵查第一隊隊長楊國松說明案情。（警方提供／胡欣男台北傳真）

台美雙重國籍、僅有高職學歷的31歲陳姓男子，上網自學駭客技術，並在國外論壇結識大陸駭客，以釣魚網站等方式竊取國內電商、賣場的消費者信用卡個資，再招募車手盜刷提領，將商品低價出售獲利。刑事局國際科陸續逮捕陳等15名嫌犯，依詐欺、洗錢、偽造文書、妨害電腦使用與組織犯罪等罪嫌送辦，陳等4人被收押。初步調查，該集團6年盜刷新台幣上千萬元，持續擴大清查中。

刑事局接獲多家知名電商、賣場、銀行報案，稱有民眾使用電子支付App綁定信用卡遭盜刷情形，經查是陳姓男子聯手陸籍駭客，共同犯下的多起盜刷案件。

專案小組調查指出，2021年8至10月，陳嫌先利用破解信用卡編碼的技術，非法取得國外信用卡資料，將電子支付App加值中油點數後，再低價販售給拖吊車業者換取油品，賺取其中獲利。

2021年11月，陳姓主嫌與在駭客論壇認識的陸籍駭客聯手，利用國內外送平台的漏洞，綁定假帳號並隨機填入信用卡號，下單盜刷多筆嬰幼兒奶粉、燕窩禮盒等商品，再透過團購群組低價轉賣獲利。

接著在2022年11至12月期間，陳嫌利用自行架設的釣魚網站，蒐集日本、加拿大、美國及泰國等地逾百萬筆信用卡個資，並與陸籍駭客聯手，在知名購物網站下單多項化妝品、香水、AirPods等商品，再由車手出面領貨轉賣獲利。

警方表示，該盜刷集團犯案至少6年，陳嫌從小在國外長大，小學才回到台灣，長期在各種資安論壇與人交流駭客技術，多年來透過網路自學架設網站，竊取多國信用卡資料，至少上百名個資被盜受害者，損失約300萬元，但預估6年盜刷超過千萬，獲利再與大陸駭客分贓。

刑事局國際科連月來執行6波拘提搜索，查獲陳嫌等15人，包括協助銷贓、招募及盜刷的車手，經移送新北地檢署，陳嫌等4人遭法院裁定羈押禁見，也掌握2名陸籍駭客的身分，通報陸方協查。

刑事局呼籲，民眾下載電子支付App，應確認具備3D驗證功能（3-D Secure），且切勿點擊可疑釣魚網址免遭竊取個資，或安裝來源不明、隱藏後門程式之App而遭回傳手機簡訊，避免成為盜刷集團之下手目標。