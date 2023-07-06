台南市長黃偉哲北上宣傳台南愛文芒果上架全聯。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

外銷等級的優質台南愛文芒果，上架全聯通路！台南市長黃偉哲今日前往全聯福利中心南港旗艦店，宣傳7月7日起在全聯推出的台南芒果。黃偉哲說，跟全聯通路合作就是希望讓消費者輕鬆買到最優質的愛文，民眾千萬不要錯過！

台南市政府與全聯福利中心合作，將外銷等級的優質台南愛文芒果上架全聯通路，讓國內民眾也能品嘗大受日韓消費者好評的優質愛文芒果，全台超過1100家全聯門市都買得到外銷等級的台南愛文。

黃偉哲表示，外銷等級的台南愛文芒果，藥檢與品質都經過最嚴格把關，在日韓大受歡迎，一定也要讓台灣的消費者品嘗看看。他說，不但7日起起在全台超過1100家門市通路都可買到，7日至20日門市通路更有促銷買2盒省10元，全聯小時達線上購買任兩盒還贈100點福利點數，四盒贈200點，最高贈500點等優惠活動。

黃偉哲表示，台南是芒果故鄉，愛文芒果生產量與品質都是全台最好，今年外銷日、韓數量都創新高，6月底已外銷將近2600公噸，估計7月可再創佳績。他提到，出訪日本時親眼目睹日本消費者排隊瘋搶台南芒果，1小時內銷售一空場景，因此，希望能把好的水果留給國內消費者，歡迎大家把最厲害的台南芒果買下架。

除了推銷鮮果，黃偉哲也推薦將台南芒果製作成美味冰品或是沙拉，他也現場示範將芒果製作成芒果奶酪，分送給現場民眾享用。

台南市政府農業局表示，南市府這次攜手全聯福利中心，希望透過全聯在全台廣大通路，讓全國民眾都能輕鬆買到台南農特產品，除了芒果，也有多項台南農漁畜產品在全聯都買得到，歡迎消費者多多購買。