隱身在南京熙南里街區的一間的溫馨小巧的台味小館，運用裝潢元素成功打造出濃厚的台灣味道。窗台前擺設了一排蘋果西打和台灣啤酒，冰箱門則貼滿了造型可愛且充滿台灣特色的磁鐵，例如：台南擔仔麵和蚵仔煎風味洋芋片。炎炎夏日，朋友們聚在一起，在老闆夫婦親切的招呼下，品嚐著炸物三拼配上冰涼的台灣啤酒，讓食客們感到自己仿彿置身於台灣，享受輕鬆愉快且溫暖的用餐氛圍。

畢業於清華大學的學霸老闆王大安，具有兩岸家庭背景，父親是台灣人，母親是南京人，從小他就在兩地之間穿梭、居住，對於兩地的大街小巷及人文特色都非常熟悉。在就讀大學期間，他在獲得廣闊學識及視野的同時，也受到那些勇於開拓事業的大企業家們的啟發。因此，他聚集了幾位志同道合的同學，緊抓當時在大陸興起的互聯網餐飲創新浪潮，以健康生活為市場方向，創立了一個輕食餐飲品牌。主打五穀雜糧和蔬食搭配少油、少鈉的低卡路里料理，深受年輕人的喜愛，並成功運營了二十多家分店。

雖然疫情導致輕食餐飲的生意被迫中斷，但王大安敏銳地觀察到了在疫情期間兩岸往返的不便，加深了許多在南京定居的台灣人對家鄉的思念。於是，他看準了另一個懷舊市場的機會，以一隻騎著機車的舞獅作為品牌形象，迎接客人。

王大安堅持為饕客們帶來正宗的台灣風味，他將從台灣各地收集到金蘭醬油、新竹虎牌米粉、油蔥酥等美食材料運送至南京，並將它們用於製作傳統的台灣菜餚，例如三杯雞、滷肉飯、排骨酥麵、九層塔煎蛋和蚵仔煎等。開業一年以來，顧客源源不斷，許多人慕名而來，品嚐這些充滿濃郁台灣風味的美食。

台灣小館的事業成功得到眾多人的喜愛，這讓王大安更加堅定地走在推廣台灣美食的道路上，他已經計劃下一個項目，要將台灣夜市常見的滋滋作響的鐵板牛排帶回南京。王大安期望能將這家台味小館打造成充滿聚會回憶的場所，並將南京與台灣的文化融合在一起，讓更多人感受到台灣的熱情和風味。