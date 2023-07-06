褚麗卿事件在1980年代爆發，當時竄改嬰兒身份後，出養至國外，至今還有許多已長大成人的人還在國外，試圖找到台灣的親生父母，如芬蘭籍的Sabina、澳洲籍的Kimbra等至今已有6至7人，美國籍的郭近日來到台灣，今天透過兒童福利聯盟，試圖找到其原生父母的蛛絲馬跡。

褚麗卿販嬰集團當時把60多名嬰兒竄改身份後，出養至國外，已有數人試圖尋找其原生父母，也有部分已找到其原生父母，但也有來台數次的個案，至今仍未找到。

「我在找我的原生家庭，希望能夠找到生父及生母」，郭用生硬的中文說著。被問到為何想來台尋親？郭說，知道自己從哪裡來很重要，也是找到歸屬感的方法，為了尋親來台灣除了嘗試DNA測試，透過網路社團集合所有褚案相關嬰兒等方式，更去行天宮拜拜、擲筊，希望用所有方法找到原生父母，但至今沒有任何線索。

郭強調，「尋親與現在的家庭沒有關係」，自己很愛現在的母親Mary，但來尋親是為了彌補失落感、找到認同，她說，只是想要認識原生家庭、見到原生家庭。郭的養母Mary說，她值得找到原生家庭，但郭一直是他們家的一份子。

兒盟執行長白麗芳表示，兒盟至今協會上千名孩子出收養，也瞭解許多孩子遭出養後想尋親的心情，且依兒少權法「主管機關應對被收養兒童及少年、出養人、收養人及其他利害關係人提供尋親服務」。