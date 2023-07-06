副總統賴清德今（6）日下午前往林口世大運選手村社會住宅視察使用現況，他也開出支票，稱當選後，會在8年任期內達到社會住宅、包租代管以及租金補貼等三項住宅政策達到總額100萬戶的目標，解決居住權益的問題，同時也會將青安住宅優惠貸款的金額從800萬提高到1000萬，並加碼1碼利息補貼。

賴清德指出，面對未來保障社會民眾居住權益的問題，他會提出三個對策來因應，首先就是支持行政院長陳建仁在今日行政院會通過的政策，透過住宅「全國總歸戶」的方式，加上房屋差別稅率來打擊囤房、活化空屋，同時針對只有一戶自用住宅的民眾降低負擔。

同時賴清德也承諾，青安住宅優惠貸款目前提供的金額為800萬以及半碼利息補貼，未來會將金額提高到1000萬，同時加碼1碼的利息補貼，等於從原本的0.125％變成0.375％。

另外，在租屋政策方面，賴清德表示，蔡英文總統8年任期結束前，不碖是以完工或正在動工的社會住宅戶數可望達到12萬戶，未來8年他將會增加13萬戶達到25萬戶；包租代管也會從現有的約8萬戶，增加17萬戶，一樣達到25萬戶，而租金補貼也會從原有的28萬戶，增加到50萬戶，等於三項政策總和達到100萬戶。

賴清德解釋，因為根據內政部統計，目前家戶的租屋需求約80多萬戶，再加上青年需求，總共就是在100萬戶左右，為了要滿足民眾的需求，所以才將目標設定在100萬戶這個數字。

而未來社宅興建，賴清德說，將以中央為主、地方為輔的方式推動，未來要興建的13萬戶除了六都以外，也會在其他縣市推廣，但這當中的2／3由中央負責，地方負責剩餘1／3，不過地方負擔的1／3也會由中央來提供各項協助。

賴清德強調，希望透過這三項具體的住宅對策，由中央站在第一線來解決居住權益的問題，讓有需要的民眾可以買得到房子，也可以租得起好房子，面對社會住宅也不會有排隊排不到的問題。