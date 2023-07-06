台新銀行公益慈善基金會與時報金犢獎合作設立「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎，於7月2日頒獎典禮上揭曉優勝作品。大陸魯迅美術學院抱走金犢獎與銅犢獎，國立臺灣師範大學設計系同學柏文心、蘇意翎在林玠里老師指導下，勇奪銀犢獎；臺灣賽區也選出前3名得獎作品，及5件優勝作品。

第13屆「您的一票，決定愛的力量」成果發表暨第14屆啟動儀式，將於7月26日下午2點30分於臺北市台新金控大樓舉行，特別邀請本屆金犢獎「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎的優勝者參與盛會。

今年以作品《行動一瞬，希望永恆》獲得銀犢獎的柏文心表示，世界、社會都有許多需要幫助與協助的團體，身為個體雖然力量很渺小，但可以像小園丁般，把小小的希望種籽散播在土壤裡，最終也能聚集成長為堅固的城堡，讓希望蔓延；向下紮的根也能成為堅固、穩固的愛的力量。所以她當初挑選主題時，即非常欣賞台新公益慈善基金會的策略單，認為可透過設計的力量幫助這個社會上需要幫助的人，非常有意義。

柏文心的指導老師林玠里曾在美國廣告公司任職，希望同學能以所學與業界接軌，積極鼓勵同學讀懂策略單，踴躍創作，並以己身經驗協助。她也感謝台新公益慈善基金會與金犢獎設立「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎，讓同學發揮創意之餘，也能參與公益活動。

國立臺灣師範大學設計學系 柏文心、蘇意翎，指導老師林玠里，以作品《行動一瞬，希望永恆》系列作品，獲得銀犢獎。(圖／時報金犢獎提供)

台新公益慈善基金會執行長郝名媛表示，參與角逐「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎的作品都能切中主題，發揮創意。但可惜某些作品圖片是從網路尋找或使用免費圖庫，創造力低。希望同學可以多花時間、多做功課，多了解公益活動主題，把自己的理念透過作品傳遞出來，這樣才有機會獲得評審青睞。

台新公益慈善基金會執行長郝名媛認為參賽作品都切中主題。(圖／時報金犢獎提供)

對於明年想參加時報金犢獎比賽的學生，郝名媛建議，同學們首先需要了解創作的議題內容是什麼，務必把企業主提供的策略單及作品格式等條件仔細看清楚。舉例來說，今年要求的平面作品圖檔是「橫式A3」，但仍有許多學生投遞直式作品，顯然沒看清楚策略單內容。基於珍惜同學創意、多鼓勵創作的想法，暫且不論橫式或直式作品皆有納入比賽。

台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎

(圖表/時報金犢獎提供)

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