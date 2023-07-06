夏宇禾今（6日）出席三立VBL《免疫屏蔽》首映會，劇中她飾演球隊經理。她和Gino低調交往6年，今年3月被爆出分手，外傳夏宇禾和男方成就落差大是分手主因，但她澄清分手主因是2人對未來沒有共識，彼此聊過後選擇和平分手，「我們一直沒有交惡，現在還是好朋友，會關心彼此，見面也不會尷尬。」

2人交往期間都沒有對外正式公開，會感到委屈？夏宇禾說其實2人對這件事情有達到共識，「不是確定要結婚的對象，沒有公開比較好，不然也會被偷拍。」如果再交男朋友會選擇公開？她表示如果是圈內人，會和對方討論要不要公開，「但如果圈外人就沒差，最主要是開心就好，還是比較喜歡保有私生活。」

有復合可能？她尷尬笑回：「我不知道，現在就是好朋友。」至於Gino有沒有女朋友，「他個性比較孤僻，應該是沒有。」恢單後夏宇禾多了很多朋友，即使對結婚、生小孩有憧憬，但目前仍想享受單身生活，把重心放在事業上，「現在晚婚、40歲以前結婚生子都還好。」

劇中她勇敢追愛，但坦言現實生活是屬於被動型，就算喜歡也不會主動出擊，會以暗示的方式讓對方知道，「本身比較害羞，如果有2、3個人在追我，我沒興趣就是已讀不回，但有興趣是會秒讀的。」