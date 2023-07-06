歌手李玟離世震驚華語樂壇，她在生前曾貼文表示，自己有先天性左腿缺陷，從2歲起就接受手術治療但不成功，使得這一生不斷在與疾患搏鬥，去年10月更因練舞導致舊傷復發，造成髖關節移位，令她疼痛不已。醫師則指出，髖關節發育不全如未在5歲前開刀根治，如成年後才治療癒後效果也越差。

台北榮總骨科部兒童骨科醫師許逵翔表示，髖關節發育不全在國內發生率約百分之1.3，尤其以女性多於男性，比例約10：1。多半新生兒除非有明顯的長短腳或接受超音波檢查，否則是很難檢查出來，因此過去有很多病患是等到成年出現疼痛後才發現。

許逵翔說，髖關節發育不全的病患會因為受力面積減少，導致逐漸出現輕微到嚴重不等的疼痛感，頻率也會越來越高，目前第一線治療方式為止痛藥，如病患無法忍受，才會建議開刀治療，目前共分人工髖關節置換與全髖臼轉位手術兩種。

許逵翔建議，髖關節發育不全如能在5歲之前發現，治癒率很高，隨著年紀增長至青少年、成年，術後效果會越來越差，不過一般病患考量術後復健速度，大多會考慮進行人工關節置換，但若是較年輕的病患，會建議採全髖臼轉位手術。

許逵翔說，人工髖關節因為有耐用度的問題，如以長遠的角度來看，還是全髖臼轉位手術較優，不過人工髖關節僅需柱枴復健2周，全髖臼轉位手術則要柱枴1個半月，因此還是要回歸患者意願來做考量。