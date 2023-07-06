猴痘疫苗接種對象共3類，包含近1年有風險性行為者；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者，花蓮相關醫院可接種。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

猴痘疫情持續，衛福部疾病管制署公布上週新增23例，其中21例為本土個案，花蓮縣衛生局今天說，本縣上個月已出現首例猴痘確診本土個案，疫苗接種昨天起擴大3類對象，衛生局呼籲符合接種者，請盡速完成接種2劑疫苗，以取得完整保護力

截至昨天花蓮縣已完成猴痘疫苗接種558人次，其中6個月內高風險族群接種482人次、醫療照護及清消人員接種71人次、實驗室操作人員接種5人次。

衛生局朱家祥局長表示，隨著猴痘疫情持續升溫，疾病管制署5日起擴大施打對象，除原訂定接種對象，正痘病毒屬的實驗室操作人員、與確診猴痘個案曾有性接觸高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗、照顧猴痘確診個案醫療照護與清消人員以外，將原本近6個月內曾有高風險性行為者調整為：一、近1年有高風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；二、過去曾罹患性病；三、或性接觸對象有前述任一情形者。

衛生局說，除門諾醫院、花蓮慈濟醫院、吉安鄉衛生所採固定每周開診，玉里鎮及光復鄉衛生所採意願登記集中接種，並請院所每月開立1診假日門診，近期花蓮慈濟醫院8日（六）上午開診，供民眾彈性預約接種。

花蓮市衛生所昨日夜間於酒吧及花蓮市國光里活動中心辦理猴痘疫苗隨到隨打設站服務，增加民眾疫苗施打便利性。

猴痘傳播對象以親密接觸人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人親密接觸的風險場域，相關猴痘疫苗預約資訊可至花蓮縣衛生局網站： https://www.hlshb.gov.tw/查詢。