HPE指出，現今客戶希望降低邊緣、公有雲和私有雲IT資產的管理複雜性，同時控管成本與確保安全性和合規性。有鑒於此，雲端服務供應商透過單一管理控制台、平台和應用程式的互通性及成本管理的整合性，為客戶提供更順暢的雲端體驗。

對此，HPE公布數個在HPE GreenLake與AWS市場推出的新服務，讓客戶在管理資料、效能、安全性與成本時獲得更一致且簡化的體驗。透過HPE GreenLake與AWS市場提供的上述服務，客戶可更靈活採購解決方案，進而加速邊緣至雲端的數位轉型。

HPE此次在AWS市場提供AMI形式的HPE NonStop Development Environment、軟體即服務（SaaS）形式的詐騙風險管理，在HPE私有雲企業版上全面支援Amazon EKS Anywhere，並擴展HPE備份與復原服務訂閱功能，以支援Amazon RDS與Amazon EKS Anywhere。

HPE指出，新服務結合HPE既有的混合雲諮詢、遷移和現代化服務，在AWS上提供支援邊緣至雲端轉型的服務，包括雲端應用程式遷移、雲端經濟效益分析、DevOps策略、網路管理、資料保護與災難復原，為客戶提供一致、可靠的混合雲體驗。HPE GreenLake雲端服務解決方案產品管理副總裁湯普森（Bryan Thompson）表示，藉由降低複雜性和簡化客戶體驗，HPE持續推動混合雲市場的發展。透過與AWS合作，能支援以客戶為中心的方法，將客戶的轉型需求與業務成效視為優先。