桃園市永安漁港榮獲今年度「金鑑漁港」評鑑三星級漁港榮譽，在市府推動下逐步改造升級。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區永安漁港為全台唯一客家漁港，日前獲三星漁港殊榮，桃園市政府與中壢區漁會辦理「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」邁入第19年，今年分3場次，7月8日異國風情狂歡夜、8月12日的海浪滔滔K歌夜與9月2日的嗨唱金曲花火夜，精彩演出陣容搭配在地盛產海鮮元素，要讓民眾嗨玩整個夏季，持續推廣漁港觀光。

永安漁港是桃園看海景、啖海鮮、吹海風、賞夕照的好去處，每年辦理星繽樂狂歡嘉年華，吸引許多遊客參與，已成當地年度休閒活動盛事。農業局漁牧科長謝銘表示，在市府與中壢區漁會多年努力下，今年度永安漁港星繽樂狂歡嘉年華，持續保留歷年精彩、受歡迎的活動內容，以在地盛產的海鮮元素為主軸，搭配漁港獨有景緻，呈現永安漁港獨特的海洋文化。

今年活動將於7月8日開跑，總計3場次，除7月8日邀請海洋拉美騷莎樂團及愛樂門SHOW BAND的異國風情狂歡夜，還有8月12日海浪滔滔K歌夜及9月2日的嗨唱金曲花火夜，每場主題活動和演唱會精彩可期，並同步線上直播讓民眾觀賞。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，永安漁港星繽樂狂歡嘉年華辦理至今邁入第19年，觀光漁港不像傳統市場，民眾食材沒了就會去補貨，盼透過多元活動，持續推廣永安漁港觀光漁市與旅遊景點，讓民眾休假就想到此一遊，大啖新鮮美食。

此外，永安漁港也榮獲今年度「金鑑漁港」評鑑三星級漁港榮譽，在市府推動下逐步改造升級，包括觀海橋、青年體驗園區、自行車道、海螺文化體驗園區等，都是熱門打卡景點，特有風景加上美味海鮮加持，也讓永安漁港成為北台灣景觀亮點，歡迎民眾一起來體驗。