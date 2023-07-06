夏季水果「荔枝」進入盛產期，今年因雨水少、氣候穩定，荔枝味甜多汁，品質穩定，產量較去年增加10倍，新北果菜公司為推廣荔枝，推出超殺優惠，原電商平台售價單件350元（10台斤），現推出相挺農友超值價295元／箱，即日起至7月14日止。

新北果菜公司表示，台灣最常見荔枝品種「黑葉荔枝」果殼圓滑無尖刺感，顏色較暗紅，果核大筆玉荷包大，肉質Q彈多汁、香味濃郁且甜度高，深受大眾寰瀛，目前主要產區是高屏、嘉南、南投、彰化和台中等地，主要產期是6到7月。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，荔枝前2年因氣候、病蟲害影響，產量銳減，市面上極少販售，但今年氣候穩定、雨水少，各地荔枝量較去年多出近10倍，市場供需失衡。

江惠貞說，新北果菜公司支持台灣農民，推出超值方案，民眾擔心荔枝不耐存放，只要把握「5步驟荔枝保存法」，將荔枝剪成一顆顆用水清洗並瀝乾水分，接著以濕紙巾包覆荔枝，外面再包一層紙，最後放入保鮮袋中冷藏保存，即可延長保鮮期限。

江惠貞補充，民眾若有意願支持荔枝農，可透過電商平台「新北果菜鋪」，或是聯繫新北果菜訂購窗口，「雙北地區」單一地點滿十件免運，不滿十件者配送酌收100元運費，其他縣市及偏遠地區酌收黑貓低溫配送費240元。