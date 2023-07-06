策展人陳宜安以不同的山形門，帶觀眾穿越時空，佛像展覽搭配皮影戲，認識泰國民眾與佛教密不可分的日常生活。（楊靜茹攝）

泰國95％民眾信奉佛教，中台世界博物館在疫後推出泰國造像藝術特展「佛・國」，策展人陳宜安以不同的山形門，帶觀眾穿越時空，佛像姿態豐富、題材多元，搭配寺廟壁畫、皮影戲、水燈節等元素，引領觀眾認識泰國的宗教文化。遊客說，泰國是他喜愛的旅遊勝地之一，看完特展，以後造訪玉佛寺、臥佛寺將有更深一層體悟。

展廳空間以不同造型的「山形門」設計，引領觀者進入泰國歷史的時光隧道。（楊靜茹攝）

泰國佛教受到印度教影響，象頭神像、金翅鳥像等雕塑精緻。（楊靜茹攝）

中台世界博物館指出，歷經多年研究及長達1年策畫，精選40多件館藏的泰國佛像，即日起至明年5月19日舉行《佛．國：館藏泰國造像特展》，帶觀眾透過山形門穿越時空，觀賞泰國8世紀迄20世紀、橫跨千年千變萬化的佛像造型，探訪泰國人民的信仰與文化的根基。

陳宜安指出，佛教起源於印度，遍植亞洲各地，伴隨信仰而產生佛像藝術，佛像因在地化而有不同轉變，泰國佛像與台灣佛像的風格截然不同，泰國佛像以金箔、金漆莊嚴佛像，或坐、或臥、甚至行走的佛像，姿態豐富、生氣勃勃。

《佛．國：館藏泰國造像特展》於7月1日正式開展，展期至2024年5月19日結束。（楊靜茹攝）

策展人陳宜安特地提供導覽卡，或以Monk Chat為情境背景設計語音導覽服務，讓看展更有趣。（楊靜茹攝）

遊客說，這次特展依時代分成兩個展區，第1個山形門是泰國自然風光，門前擺放1尊銅塑佛像，令人感到心靈平靜，早期佛像受印度教影響，象頭神像、金翅鳥像等雕塑精緻，搭配皮影戲、絢麗壯觀的水燈節壁畫，真的像穿越時光到了古代泰國；另一展間彷彿回到現代，未來到泰國旅行，造訪玉佛寺、臥佛寺將有更深一層體悟。

陳宜安說，為了讓觀眾能深入了解泰國佛教文化，館方特別以泰北清邁有名宗教體驗活動Monk Chat為情境背景，設計語音導覽服務，讓觀眾不用出國，就能體驗與泰國僧人的藝術對話。展覽最後，還能拿取館方精心設計的明信片，一共有3個季節版本，現在是泰國雨季版明信片，可將明信片寄出邀朋友來看展，持明信片者可免費入館接受泰國佛教文化洗禮。