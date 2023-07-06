網紅團體「反骨男孩」成員蕾拉，去年2月嫁給DJ湯宇後，順利懷上愛的結晶，她昨(5日)透過社群平台預告將要於今天卸貨，據悉，她從早上11點多便開始催生，準備迎接巨蟹座兒子報到。

蕾拉日前在社群曬出寶寶的超音波照，還上傳胎動的影片，與粉絲分享為人母的喜悅，她也透露懷孕期間相當辛苦，不僅被胎兒狂踹膀胱，嚴重影響睡眠品質，甚至出現痔瘡等症狀，預告於今天卸貨的她，前一天還發布挺著孕肚出席活動的照片，不忘自詡為「最美最強孕婦」，接著透露將以自然產的方式生下第2胎，老公和大女兒也會陪產，讓她頓時安心不少。

蕾拉卸貨前一天還挺孕肚出席活動。（圖／lyla.life.1112 IG）

蕾拉稍早曬出躺在床上的照片，只見她對著鏡頭露出一抹微笑，絲毫不見任何緊張情緒，接著透露目前狀況：「目前開半指，塞催生軟化劑，開始有稍微宮縮感，痛感大概像經痛，有先把脊椎無痛的針打好了，想說挑戰看看自己可以忍到幾指」，接著不忘搞笑表示：「生蝶(女兒)的時候忍到三指才接無痛，來看看這次可以撐多久」，隨後不忘大讚麻醉醫生技術高明，跟第一次相比沒有那麼痛，速度也快許多。

對此，網友紛紛留言打氣：「加油努力 生孩要用力！平安健康」、「祝母子均安、平安順產」、「加油！ 順利平安」、「辛苦了，媽媽加油」。