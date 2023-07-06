監察院糾正台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，長達18個月用作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，發電量又未納入電業年報，今遭藍營質疑「黑電」。對此台電反駁，氣渦輪機並非核電，一年本就可發720小時，其中600小時允許支援尖峰用電調度，依定義不須載明電業年報中，也不算在核電廠供電時數中。

台電回應表示，核電廠內的氣渦輪發電機以輕柴油(輕油)為燃料，並非核電。相關運轉資訊均公布於台電官方網站，也清楚標示為「輕油」，以此駁斥所謂「黑電」說法。

該公司反唇相譏說，核電的基本定義是使用核燃料棒發電，侯市長辦公室可以詢問日前新聞稿引用的教授葉宗洸、或是政策顧問前副院長杜紫軍，看看氣渦輪發電機是否等於核電？

至於未將氣渦輪發電機組運轉資訊納入電業年報，台電解釋，依定義核電廠內氣渦輪發電機等緊急機組可排除無需填報，這在年報中有備註說明。

另外，氣渦輪發電機每部機組1年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，台電說其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用，亦即平時就可加入供電系統調度，此未列入到核電廠供電時數內計算。

該公司重申，核電廠內的緊急氣渦輪發電機建置目的，是扮演廠內緊急電源病並做為廠內及區域內的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試。

今國民黨記者會也質疑大林5號機至今無法除役，台電說，5號燃氣機組已依環評承諾於2022年12月除役，除役後轉為緊急備用機組，未來除必要之測試作業外，原則上「備而不用」，全並沒有延役一事。