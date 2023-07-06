桃園市政府包租代管業者喆璽不動產幫助王姓視障兄弟找到安身處，房租更便宜還能申請補助。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

王姓視障兄弟相依為命，找房到處碰壁，在社工轉介下到桃園市政府包租代管業者，在喆璽不動產協助下，順利以月租金1萬6300元租到桃園區的電梯大樓，其中1800元由政府補貼，讓兄弟倆大讚房租比之前在外看的都還便宜，也不會被當成皮球踼來踼去。

桃園市政府近年致力於打造弱勢身障者友善環境宜居城市，除了強化無障礙設施外，更偕同喆璽不動產等8間優質租屋服務事業，幫身障者尋得平價優質的租賃住宅、協助申請租金補貼並提供必要的生活扶助，降低弱勢民眾居住壓力、提高生活品質，給他們一個溫暖的家。

住在桃園的王姓兄弟為視障朋友，雙眼幾乎全盲，只看得微弱光影，於雙親離世後兄弟倆相依為命，在桃園努力找房子承租，但卻處處碰壁，於是透過社工的協助下，認識了桃園市政府包租代管業者─喆璽不動產仲介經紀有限公司，在喆璽不動產鼎力協助之下，找到合適的房子讓兩兄弟承租。

喆璽不動產仲介經紀有限公司表示，王先生為視障朋友，符合本市社會住宅包租代管第一類政策戶身分，以包租方案承租位在桃園區正康三街的電梯大樓，每月租金1萬4500元整，由政府負擔租金差額補助1800元。王姓兄弟表示，房租比之前在外看的都還便宜，而且還能申請租金差額補助，最重要的是終於有家了，再也不會被當成皮球踼來踼去。

桃園市社會住宅包租代管，給您最優質的服務，讓弱勢朋友們有一處溫暖的家，社會住宅包租代管物件可上市府住宅發展處官網或於591租屋網，桃園市租屋搜尋關鍵字「社會住宅」點選經桃園市政府委託業者刊登之物件。如有相關疑問，請洽住宅發展處(電話：(03)3324700)，或直接洽詢第4期包租代管計畫業者。

第三、四期包租代管計畫廠商

1. 兆基管理顧問股份有限公司桃園分公司0800-666-444

2. 萬隆不動產開發有限公司0900-799-500

3. 大佳地產股份有限公司0800-321-701

4. 顧家資產管理顧問有限公司0800-345-888

5. 喆璽不動產仲介經紀有限公司 0800-000-513

6. 聯碩物業有限公司 0809-091-019

7. 安勝物業有限公司 0809-091-169

8. 好室瑞德資產管理股份有限公司 0800-068-958