夏天是芒果盛產的季節，但芒果容易變黑，許多人擔心芒果長黑斑就不能吃了，對此，農糧署表示，芒果長黑斑是受黑斑病或炭疽病感染，不會感染人體，切掉就能吃，當芒果出現明顯腐敗、變色、變味時，才要儘速丟棄。
農糧署在臉書粉專「鮮享農YA -農糧署」指出，芒果的表皮長黑斑，照樣可以食用，把黑掉的地方用刀削除即可；芒果會有黑斑，是受黑斑病或炭疽病感染，不會感染人體，但若芒果已經腐敗、變色、變味，就應該盡速丟棄。
至於網傳芒果有濕毒，少吃為妙，農糧署解釋，芒果果肉沒有毒性，過敏原通常是果皮含有「漆酚」，對芒果過敏者，像是出現氣喘、蕁麻疹、皮膚炎，要避免接觸和食用；另外，需要控制糖分、鉀離子攝取者，也不要吃太多芒果。
還有傳聞說吃芒果不能配豆漿，農糧署表示，芒果富含維生素Ａ、鉀離子、鈣離子、多酚類、碳水化合物等營養，可以與含寡糖的豆漿一起吃，沒有禁忌。以及外傳吃芒果會導致子宮肌瘤，目前沒有科學證據證明有關，仍可適量吃芒果。
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