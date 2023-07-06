客家委員會與馨築文化基金會等單位合辦的第34屆全國客家文化夏令營，6日在三義西湖渡假村舉行開營儀式，來自國內外的200多名學員，將在3天2夜的營隊活動中研習課程，接受多元的客家生活文化洗禮。副縣長鄧桂菊掌握時機，大力宣揚苗栗縣推動客家事務的努力與「五連霸」的亮麗成績，同時行銷苗栗的好山好水和好人情。

「全國客家文化夏令營」以闡揚客家文化、推動母語與本土教育為主軸，期藉夏令營活動增進各界對客家民俗、語言、文化的認知，進而傳承並發揚客家傳統文化和語言。

今年已邁入第34屆，有200多名學員報名參加，其中，來自美國夏威夷的田姓及澳門的李姓學員，他們期待在活動期間，體驗豐富多元的客家文化，認識客家之美。

為期3天2夜的夏令營，6日上午由兼任活動主任委員的馨築文化基金會董事長林光華主持開營儀式，邀請客委會副主委周江杰、客家雜誌發行人陳石山、行政院中辦執行長徐定禎、苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府文化觀光局林彥甫，立委湯蕙禎、縣議員羅貴星、陳春暖及客委會委員、客家社團負責人等來賓出席。夏令營營歌首度以歌舞型態開場演出，接著有小朋友的客家童謠演唱，客家味十足也契合活動主題。

客委會副主委周江杰表示，全國客家文化夏令營已連續舉辦34年，從「還我母語」運動至今，歷屆都邀請多位講師授課，讓下一代的孩子有機會接觸客家文化、傳承客家語言，今年最特殊的就是來遠從夏威夷、澳門來參加的學員，共同來感受最熱情的客家文化。

副縣長鄧桂菊代表縣長鍾東錦歡迎來自國內外的學員和各界來賓，並表達縣府對傳承客家文化和語言的重視。鄧桂菊說，早在徐耀昌縣長主政時，她就擔任推動客家事務的召集人，負責相關計畫的訂定與執行，感謝客委會支持計畫並挹注經費協助推動，經過多年來的努力，接連以優異成績證明苗栗從沒漏氣過。

鄧桂菊進表示，苗栗是客家大縣，各鄉鎮市都是推動客語重點地區，不論在鼓勵公務人員參與客語認證或傳承客家文化及相關事務，從縣府到鄉鎮市公所及各級機關學校，都秉持「客家即生活、生活即客家」的理念，齊心協力，縣政府今年再獲評全國唯一優等縣市，締造「5連霸」佳績，接連「打頭名」的亮麗成績，展現客家大縣的風範。而河洛籍的文化觀光局長林彥甫，也以無比流利的客語致詞，還贏得來賓100分的好評。

承辦單位指出，夏令營分親子營、文化營進行，鑑於客語生活化日益重要，課程設計力求兼顧文化知識的傳授。前者安排口說藝術、植物槌染、布袋戲、客家戲演出、美食製作、客家與英語的生活化等；文化營課程有漢醫學與客庄養生、義民爺的神格和變遷、從全球視角看台灣客家、生活文學化介講四句、客家諺語的文化意涵等。

開營儀式最後，由客委會副主委周江杰頒發夏令營特別貢獻獎，表揚客家文化夏令營營歌作詞作曲人林勤妹，以及參加30屆的資深學員葉秀玉，肯定兩人對客家文化傳承的重大貢獻。