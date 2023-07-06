薔薔（右）拍照動作多變，讓王仁甫直喊受不了。（粘耿豪攝）

薔薔使出全力的擺動作拍攝。（粘耿豪攝）

原由黃子佼主持的《大老闆聯盟》，今（6日）由代理主持人王仁甫、薔薔開棚錄影。這次接下黃子佼主持的節目，有事先跟他請教嗎？王仁甫表示沒有，但過去多次與黃子佼同台，有從他身上學到很多主持技巧，「他的經驗比我足夠，我比較偏向學習」。

黃子佼日前地圖炮式開嗆，提到過去與夏宇童交往，女方卻不承認一事，王仁甫表示雖然有跟孫協志一起到韓國錄影，但2人沒有談到相關事情。對於黃子佼的事情，他表示因為不是當事人，所以不好多做評論。

陳建州（黑人）日前被大牙（周宜霈）、郭源元、妖嬌接連揭發過去曾被他性騷擾，曾在《我愛黑澀會》1年多的薔薔，今表示當時陳建州都對美眉們都相當照顧，但距離當時錄影已經快20年，她後來也沒跟其他美眉聯繫，所以不方便多說什麼，「那時候她們已經有一個團體，離開後也就各奔東西，可能我太瘋狂，她們也沒辦法接受我這種型」。

是否被排擠？她激動大喊沒有，「我沒有被排擠也不會排擠別人，可能我比較特立獨行，但《黑澀會》真的是個很好的回憶」，看著她激動的樣子，王仁甫在旁邊邊笑邊安撫，就擔心她激動到高血壓。