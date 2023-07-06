女網友Redhat Liang 5日在臉書指控，自己13歲時即被謝姓藝術家性侵且長達多年，女網友的母親也在臉書痛罵「你該出來受死了！畜生」據悉謝姓藝術家去年的大型跨領域製作《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》的前期工作期，劇組就曾接獲指控，而謝姓藝術家以合作糾紛、對方刻意中傷等說法取得劇組信任，而今女網友站出來指控，讓當時的劇組成員嘩然。

原訂去年9月要作為北藝中心開幕季演出的《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》，後來公告表示「因製作期間受疫情影響，團隊人員先後確診，造成製作進度延宕。製作團隊經整體考量後，決議取消本次演出，後續將重新評估製作期程，另行商議演出檔期。」然而內部參與製作的成員則指出，其實是因為謝姓藝術家的溝通執行狀況百出，從副導、排助、舞監、舞台䛀計等多個單位都一再換人而做不下去。

然而，北藝中心雖還未公布節目單，但已在今年3月重新排定《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》的檔期於12月，北藝中心回應證實，確實原訂12月重新上檔，且下周原要與藝術家再約進度會議，但在女網友發聲後，將暫緩執行。目前北藝中心也試圖與藝術家聯繫都未得到回應，但此案將成立專案委員會，但一切演出計畫與進度都將暫緩。

曾參與《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》製作的成員在臉書指出，其實去年4月就曾因謝姓藝術家涉性侵事件在「靠北藝術」披露，當時劇組即要求藝術家說明。另一名中途退出的藝術工作者也指出，當時藝術家對劇組的說明是曾經的合夥人因拆夥糾紛而刻意中傷，並說女網友是在她上高中後才認識，雙方是合意而非強迫。

據參與製作的成員指出，謝姓藝術家當時回應曾表示，根據自己過往的生命經驗，不是發表聲明就能得到平反，所以只能採取法律途徑，劇組當時在沒有當事人Redhat Liang的說法下，判斷可能是合作糾紛而相信了謝姓藝術家。