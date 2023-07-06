行政院院會6日上午拍板定案「囤房稅2.0」，稅率提高至4.8％，且採全國歸戶，以健全房市發展。對此，基隆市長謝國樑6日上午受訪時表示，行政院應將「囤房」定義清楚，否則民眾會有不確定性。

行政院院會6日上午拍板，將囤房稅率由現行的1.5％到3.6％，調升至4.8％，並將採「全國歸戶」制，預計明年上路、後年課稅。合計約有36萬戶房屋稅的稅負增加。

談到囤房稅議題，謝國樑說，若囤房稅的定義可以清楚的話，比如說一個人擁有很多戶，再進行課徵，在某種情況下是可以理解的。可是應該要先將「囤房」定義清楚。希望行政院能夠清楚說明，否則民眾可能在法令不清楚的情況下，會覺得有不確定性。

依現行《房屋稅條例》，將住宅用房屋分為「自住」、「非自住」，自住房屋3戶以內，可享優惠稅率1.2％，第4戶起將視為「非自住」稅率介於1.5％至3.6％，授權地方政府得視持有戶數訂定差別稅率，俗稱「囤房稅」。