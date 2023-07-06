苗栗副縣長鄧桂菊等人主持揭幕儀式。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

西湖鄉三湖村醫事C巷弄長照站今天揭牌。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府為提供老年人優質生活品質，6日由副縣長鄧桂菊和西湖鄉各界，舉行西湖鄉三湖村醫事C巷弄長照站揭牌儀式；該站提供健康促進、延緩失能和共餐等優質服務，打造縣長鍾東錦積極推動的長者安心、家人放心「幸福苗栗」施政目標。

揭牌儀式，副縣長鄧桂菊率衛生局長張蕊仙、長照中心主任王寶慈等衛政團隊主持，偕同西湖鄉長高阿賜、縣議員黎尚安、鄉代會副主席吳峻毅、農會理事長郭豐文、村長和代表們共同主持，迎接西湖鄉笫4個C巷弄長照據點。30多位老人家也開心打太鼓、跳健康操慶賀據點啟用。

鄧桂菊指出，西湖鄉老年人口比率26.36％僅次於獅潭鄉28.71％，是本縣老年人口第2多的鄉鎮，平均每4位鄉親就有1位長者，為了讓西湖長輩「老有所適」，提供更好的安老場所，苗栗縣政府長照中心積極設立巷弄長照站，目前在西湖鄉已設有3個據點，今天由銅鑼鄉千宏診所負責、在三湖村綜合活動中心，又設立了1家醫事C巷弄長照站，已吸引30多位長輩參與。

鄧副縣長說，縣長鍾東錦希望醫事長照站啟用後，帶給長輩們更好、更舒適的活動空間及提供優質的服務，縣府也感謝鄉公所、社區發展協會、農會等地方各界的支持和促成，讓長輩走出家門參與活動，每天像上學般開心參與長照站的課程和服務，學習新知、延緩老化，在熟悉的環境中快樂、健康的生活；縣府將持續積極廣布長照服務據點，佈建完善的長照體系，透過社區就近及便利的照顧，提升長者生活品質，並減輕家屬的照顧負擔。

張蕊仙局說，據點設置三湖村活動中心2樓，擁有寬敞且明亮的活動空間、為了方便長者進出，除兩側出入口設有樓梯外，另設置1座電梯，每星期一至星期五，早上9點至下午3點半，提供有「社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能課程」等多面項且全天的服務，課程由專業講師帶領活動延緩長者失能，促進社交以降低長者憂鬱指數，進而減輕年輕人照顧壓力，一起打造高齡友善的安老環境。

張蕊仙表示，縣府配合中央推動長照2.0計畫，積極建立以社區為基礎的社區整體照顧服務體系，截至目前社區整體照顧服務體系共有139家C單位，其中醫事C單位在112年新增7家，佈建達33家，提供安全貼心健康服務及空間，讓長輩老有所適，達在地老化宗旨。