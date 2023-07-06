新北市板橋區今（6）日下午有部分區域停電，不少網友在臉書發文表示，板橋區停電了，對此台電說，下午2點46分，文聖街、大同街、重慶路、成都街、民族路等一帶3013戶停電，已於下午3時23分全數復電。
臉書上多名網友發文抱怨，「我們板橋區停電了，大家還好嗎？」、「板橋後埔部分地區傳出停電」、「板橋大同街一帶停電中」。
台電表示，文聖街、大同街、重慶路、成都街、民族路等一帶因饋線斷路器跳脫，造成3013戶停電，立即轉供及派員搶修，已於下午3時23分全數復電。
新北市板橋區今（6）日下午有部分區域停電，不少網友在臉書發文表示，板橋區停電了，對此台電說，下午2點46分，文聖街、大同街、重慶路、成都街、民族路等一帶3013戶停電，已於下午3時23分全數復電。
臉書上多名網友發文抱怨，「我們板橋區停電了，大家還好嗎？」、「板橋後埔部分地區傳出停電」、「板橋大同街一帶停電中」。
台電表示，文聖街、大同街、重慶路、成都街、民族路等一帶因饋線斷路器跳脫，造成3013戶停電，立即轉供及派員搶修，已於下午3時23分全數復電。
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