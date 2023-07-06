國防部近日公布《志願士兵選訓實施辦法》第4條、第8條修正草案，擬放寬志願役士兵徵選條件及體格限制，男性身高下限降為152公分，女性則降至150公分。另外，原先報考憲兵有「兩眼矯正0.6 以上、兩眼配鏡八屈光度（800度）以下」等限制，也因應國人近視比例遞增而刪除。

國防部表示，為配合國軍用人政策及實務需求，故修正《志願士兵選訓實施辦法》第4條、第8條，志願士兵體格基準部分，現行男性身高限制為158公分至195公分，女性則為155公分至185公分；修正後男性為152公分至200公分，女性為150公分至200公分；另外男性身體質量指數（BMI）也從17至31調整為16.5至32，女性則維持17至26。

國防部解釋，此次調整志願士兵體格基準，是為符合國軍用兵實需，並參考美、日等先進國家志願役軍人身高限制。BMI部分則是配合今年5月30日修正發布的「體位區分標準」進行調整，據此調整的還有貧血標準，原先男性血色素未達12gm／dL、女性血色素未達11.5gm／dL不得報考，修正後為男性血色素未達13gm／dL，女性血色素未達12gm／dL。

至於原有的「扁平足足弓角大於168度」不得報考志願役的規定，在此次修訂中也將會刪除。

另外，配合憲兵用人需求，報考憲兵限制也有所調整，女性身高基準從156公分至185公分，改為155公分至185公分，男性則維持在160公分至195公分。

再考量國內電子產品使用盛行、國人高度近視比例遞增，並參考警察、情報人員及其他軍種視力基準，原先「兩眼矯正0.6以上，無活動性或進行器官疾病，兩眼配鏡八屈光度（800度）以下，除法律、軍醫、資訊、通信專長人員外，無辨色力異常者」的視力限制也將刪除。

最後，原本的「紋身刺青、疤痕面積長寬未逾5公分者，且著短袖（褲）時不得顯露」的報考憲兵限制，也將疤痕部分移除。