公共行政智庫首爾研究所（Seoul Institute）統計，截至2022年的前5年期間，首爾的兒童診所以及醫院數量大幅減少12.5%，變成只有456家。同一時間，身心精神科卻暴增76.8%，而麻醉醫學中心也大增41.2%。

此消彼長的原因是2022年時，韓國新生兒出生率已降至0.78，表示每位女性平均預期生育數還不到1，再加上健保系統有問題，導致小兒科資源缺乏，韓國醫師也不願意進入這塊領域。

有至少7位小兒科醫師跟路透社說，自己看不到未來在哪裡。不過，已承認保健系統出現瑕疵的韓國政府，也表示正在採取因應措施，打算好好解決這個問題。

根據官方統計，2023上半年能好好幫小孩看病的小兒科醫院比例，已從10年前2013年的97.4%，大幅滑落至16.3%。對韓國父母來說，比重大幅度減少，也代表就診孩童需要治療的等待時間就拉長。

韓國高麗大學附設的九老醫院（Korea University Guro Hospital）指出，小兒科醫師數量嚴重不足，自己醫療團隊的急診能力將大大扣分。若沒有改善，今年可能就會出狀況。

這家醫院表示，小孩若是生病情況不嚴重的話，可以拖個一兩天不看病沒關係。不過，要是有重病或需要急診的，沒有馬上就醫的話，結果是無法想像的。

3月，一名患有呼吸道感染的韓國5歲男童，就是因為無法立即找到病床醫治而死亡，引起社會一片撻伐。韓國兒童醫院協會（KCHA）指出，這位病人在多次轉診後就身亡了，而且還不是重症的情況之下，這真是一種諷刺。

另外，小孩看病醫藥費太低，還有一年比一年看病數量要少的孩童，也讓韓國的醫院不願開設小兒科。韓國醫師舉例，在國外，即使每天只看診20名，當地政府也會支付足以維持醫院開銷的基本費用。

還有，韓國小孩看病醫療費，30年來只有稍微漲價，每次治療約花10美元，故每天必須看大約80名孩童病患才可打平。澳洲小兒科醫師的初步諮詢費約為335澳元，大概224美元，而美國兒童醫院的就診觀察費，每小時從208美元起跳。

韓國政府回應，今年已在醫藥費與保險理賠項目祭出相對措施，希望能修補現行法令破洞。另外根據統計，小兒科醫師是韓國收入最少的醫師，比一般醫師的平均薪資還要低57%。

韓國歷史最為悠久的兒童醫院Sowha，最近就因為人手不足而暫停周六下午以及周日的看診醫療，這是77年以來第一次發生。韓國部分兒童醫院也減少夜診，有的甚至還把孩童急診室給關了。

韓國民眾認為，中央政府每年撥出數十億美元，當作兒童生育補助，想要扭轉出生率大幅下滑的頹勢。不過，兒童醫院愈來愈少，相關醫療資源不足，也會影響大家是否要生兒育女的決定。