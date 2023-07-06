材料-KY指出，就產能規劃方面，絲束廠年設計總產能已分別於2023年3月及4月如期完成8,000噸及9,000噸擴增，擴增後年設計總產能為37,000噸；另醋片廠已於2023年6月完成3,000噸醋片產能擴增，擴增後年設計總產能為33,000噸。
材料-KY強調，目前全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，醋片在中國大陸的內需市場需求也看好，對營運成長有正面的助益。
材料-KY指出，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥；成長動能可望延續到明年，樂觀期待今年全年營運成果。
絲束、醋片需求持續強勁，絲束新產能擴增完成，以及長約陸續出貨完成，材料-KY(4763)6月營收為新台幣8.38億，年增率138%，連續第6個月創新高。
材料-KY指出，就產能規劃方面，絲束廠年設計總產能已分別於2023年3月及4月如期完成8,000噸及9,000噸擴增，擴增後年設計總產能為37,000噸；另醋片廠已於2023年6月完成3,000噸醋片產能擴增，擴增後年設計總產能為33,000噸。
材料-KY強調，目前全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，醋片在中國大陸的內需市場需求也看好，對營運成長有正面的助益。
材料-KY指出，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥；成長動能可望延續到明年，樂觀期待今年全年營運成果。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。