48歲天后李玟(CoCo)昨(5日)因想不開而往生,據知,李玟生前最煩惱的除了腿傷等身體病痛,與外籍富商Bruce(樂裕民)婚姻岌岌可危成為壓垮她最後一根稻草,65歲的Bruce被形容是身家90億的富豪,65歲的他被起底大學時輟學轉往香港打網球,與李嘉誠的兒子李澤楷、「蘭桂坊之父」盛智文都是好朋友。

據港媒綜合報導,Bruce出生在波士頓,年輕時原本就讀佛蒙特大學,但輟學後決定到香港發展,專精打網球並成為網球教練,又因為網球學生的大多是來自上流社會的人士,替Bruce打開了前進上流社會的大門,不僅是CEO還兼任9家公司董事,更兩度被美國權威雜誌評為世界50大CEO。

Bruce過去現身李玟記者會獻吻。(圖/中時資料照片)

2010年李玟舉行「East to West東西演唱會」時,特別設計了一個橋段身穿白紗,再穿上「MARRY ME(娶我)」T恤,引來外界解讀是向Bruce求婚,當時男方大方表示:「I am ready, ask CoCo!(我準備好了,問CoCo就好。)」意指她點頭馬上就結婚,隔年兩人舉行世紀豪華婚禮,李玟當時甜蜜表示彼此交往近8年從未爭執,「第一次見面就覺得對方是The One」,直覺兩人會永久相愛,她還為此節食,每天只吃一餐,就為了成為最美新娘。

李玟當時表示,沒考慮簽婚前協議書,兩人砸了6億在香港最高樓「Sky 100」、邵氏片場分別舉行婚禮和宴客,接著到菲律賓迪瑪凱島號稱「天堂」的地方度蜜月,婚後李玟多次大方和Bruce出雙入對,Bruce放閃吐槽說:「她是很棒的歌手,比當太太稱職。」李玟則不忘強調還是看重粉絲,「我不僅嫁給Bruce,更早就嫁給了歌迷」,如今傳出兩人本來打算在這個月辦妥離婚手續,但李玟在簽字前輕生過世,也使過往的童話成為泡影,令人唏噓。

