48歲天后李玟（CoCo）昨(5日)因想不開而往生，據知，李玟生前最煩惱的除了腿傷等身體病痛，與外籍富商Bruce（樂裕民）婚姻岌岌可危成為壓垮她最後一根稻草，65歲的Bruce被形容是身家90億的富豪，65歲的他被起底大學時輟學轉往香港打網球，與李嘉誠的兒子李澤楷、「蘭桂坊之父」盛智文都是好朋友。

據港媒綜合報導，Bruce出生在波士頓，年輕時原本就讀佛蒙特大學，但輟學後決定到香港發展，專精打網球並成為網球教練，又因為網球學生的大多是來自上流社會的人士，替Bruce打開了前進上流社會的大門，不僅是CEO還兼任9家公司董事，更兩度被美國權威雜誌評為世界50大CEO。

Bruce過去現身李玟記者會獻吻。（圖／中時資料照片）

2010年李玟舉行「East to West東西演唱會」時，特別設計了一個橋段身穿白紗，再穿上「MARRY ME（娶我）」T恤，引來外界解讀是向Bruce求婚，當時男方大方表示：「I am ready, ask CoCo！（我準備好了，問CoCo就好。）」意指她點頭馬上就結婚，隔年兩人舉行世紀豪華婚禮，李玟當時甜蜜表示彼此交往近8年從未爭執，「第一次見面就覺得對方是The One」，直覺兩人會永久相愛，她還為此節食，每天只吃一餐，就為了成為最美新娘。

李玟當時表示，沒考慮簽婚前協議書，兩人砸了6億在香港最高樓「Sky 100」、邵氏片場分別舉行婚禮和宴客，接著到菲律賓迪瑪凱島號稱「天堂」的地方度蜜月，婚後李玟多次大方和Bruce出雙入對，Bruce放閃吐槽說：「她是很棒的歌手，比當太太稱職。」李玟則不忘強調還是看重粉絲，「我不僅嫁給Bruce，更早就嫁給了歌迷」，如今傳出兩人本來打算在這個月辦妥離婚手續，但李玟在簽字前輕生過世，也使過往的童話成為泡影，令人唏噓。

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