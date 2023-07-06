「蘋果劇團」7月8日將在陶博館上演全新改編口碑鉅作「嬌滴滴與髒兮兮」森林冒險歌舞劇。（陶博館提供）

響應2023新北城市藝術節，鶯歌陶博館7月15日將舉辦「草地音樂會」，歌手安溥將獻唱金曲獎年度歌曲獎「最好的時光」，這也是她獲獎後首次大型公開獻唱。陶博館表示，當天還有療癒系雙主唱「南西肯恩」、民謠雙男聲樂團「Theseus忒修斯」等獻唱，盼為民眾帶來愉快假期。

新北市文化局張䕒育說，首屆新北城市藝術節以「新生地」為主題，在新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館舉辦，匯聚表演藝術、視覺藝術等展演活動、參與體驗，陶博館首周以「陶市集」揭開序幕，接下來兩周還有「劇團展演」、「草地音樂會」活動。

陶博館指出，7月8日有兒童劇團「蘋果劇團」帶來的好戲，表演結合新北城市藝術節新生地元素，改編鉅作「嬌滴滴與髒兮兮」森林冒險歌舞劇，現場還有肢體表演團隊「0471特技肢體劇場」帶來的精彩表演，表演者作出一連串特技表演，相當精彩。

另外，陶瓷藝術園區7月15日下午4時將舉行「草地音樂會」，歌手安溥2005年曾參與陶博館嘉年華活動演出，今年再度到館演出，演唱金曲獎年度歌曲「最好的時光」，其他登台的還有在YouTube獲百萬點播的溫暖療癒系雙主唱「南西肯恩」，以及橫跨國台語雙聲的民謠雙男聲樂團「Theseus忒修斯」。

陶博館表示，新北城市藝術節6月30日起至7月16日，連續17天登場，陶博館每日9時30分至18時，假日延長至20時開放，陶瓷藝術園區每日9時30分至18時開放，更多資訊可至新北城市藝術節活動網站https://newartland.tw/或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。