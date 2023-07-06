伊弗斯在5日（周三）發布的研究報告提到，微軟最快應該2024年初市值就可上看3兆美元，帶動股價勁揚最主要的動力就是AI，此技術是微軟的營運重點之一，而且下一步進展可能比華爾街預料更快速。

他指出，AI市場將掀起爭奪市占的「權力遊戲」戰爭，預估未來10年AI市場商機約達8,000億美元。

伊弗斯看好微軟未來一年在雲端計算業務處於有利地位，以及ChatGPT是下一個成長支柱，他將微軟股票評等列為「優於大盤（Outperform）」，目標價375美元。目前微軟股價約338美元。