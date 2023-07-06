柔柔（左）懷孕5個月，仍身材纖細，右為余祥銓。（粘耿豪攝）（

余祥銓與懷孕5個月的老婆柔柔今（6日）錄製《大老闆聯盟》，趁空檔接受媒體訪問，余祥銓爆料柔柔懷孕後上圍激增，「至少有3個cup ，她以前是大B小C，現在絕對是F罩杯」，一旁柔柔害羞地直呼沒有。

2人透露在不知道懷孕時仍有「開機」，在還沒確定腹中胎兒是女兒時，也有照常開機，直到確定懷孕女兒才沒有，余祥銓形容自己現在六根清淨，「怕撞到寶寶，也不想讓女兒感受到」。

將升格為寵女魔人的余祥銓，今天放話表示女兒將來一定要等到l8歲才可以談戀愛，而且還要把對象帶回家給他跟阿公余天檢視，柔柔吐槽怎麼可能18歲才戀愛，並爆料余祥銓不到18歲就有戀愛經驗，余祥銓仍然堅持女兒不能太早跟男生約會。

余祥銓透露媽媽李亞萍知道懷女娃後相當興奮，「我媽超嗨 ，還說一定是女兒」，第2胎的計畫？柔柔點頭表示會生，余祥銓則說不一定，要順其自然。持不同意見的2人，也被大家笑說沒討論過。