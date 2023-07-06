新竹縣橫山鄉沙坑社區發展協會在縣府社會處輔導下，成立沙坑社區青銀共榮太鼓隊，鼓隊成員年齡從10歲到85歲，深受社區居民喜愛，並頻頻受邀表演，讓社區注入新活力，營造社區居民集體認同與歸屬感。

縣府致力打造青銀共融的永續社區及幸福宜居的友善環境，由社會處培力偏鄉社區與社會福利組織，發展3方共好的合作模式。縣長楊文科表示，今年4月社會處攜手財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會，輔導橫山鄉沙坑社區發展協會辦理社區聯盟培力計畫「戀戀橫山·幸福沙坑-客庄後生文化薪傳班」，太鼓隊就是其中之一的課程。

社會處表示，「戀戀橫山·幸福沙坑-客庄後生文化薪傳班」從4月到6月，規畫社區傳統竹編技藝、小小總鋪師、食農教育-客庄好時節，從果園到餐桌及青銀共榮太鼓隊4大主題，共45堂社區學習課程，課程服務對象為沙坑地區居民及橫山鄉內兒童及青少年，增進偏鄉社區長輩與孩童假日休閒活動的多元性。

自從社區有了太鼓隊之後，練鼓聲響徹山林，讓社區也重新注入一股新的活力，大家茶餘飯後聊天，多了很多話題可以分享，生活多了一個重心，不僅促進社區內代間共融，也讓居民認識社區的美好感。