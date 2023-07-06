南彰化某鄉公所遭檢舉涉嫌收受賄賂後，安排請託人兒子進入清潔隊工作。彰化地檢署今天指揮廉政署等單位，兵分多路到該公所等地搜索，查扣相關公文書、帳冊等，並將該鄉女鄉長等10名涉案人員帶回偵訊，全案偵查中。

據了解，該鄉鄉內的媽祖廟今上午舉行「步巡遊庄」活動，廟方邀請女鄉長到場主持儀式，然當縣長、立委等人都到了，女鄉長卻遲未到場，經向公所人員詢問，才赫然得知「鄉長被帶走了」，而該女鄉長去年遭檢舉涉貪一事也因此傳開。

地方人士指出，該女鄉長去年曾遭檢舉，指她涉嫌透過周姓男子，向欲爭取進入清潔隊工作的王姓鄉民收受70萬元，王領款交給周男，卻遭退回，並稱清潔隊沒缺額，後來周男又稱要100萬，等拿到款項後，才通知王的兒子到清潔隊上班。

該案經人檢舉後，彰化地檢署去年3月到鄉公所搜索，並帶回鄉長和周男等人，經查並無實證，全都被請回。

該案疑因檢舉人不滿，繼續再向上檢舉，今天上午法務部調查局中機組、廉政署中調組等單位，兵分多路至女鄉長住處、鄉公所等地點，將女鄉長、周男及退休的林姓主管人帶回偵訊。