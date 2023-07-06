雲林縣北港鎮北辰國小日式校長宿舍由縣府列為歷史建築，但閒置20餘年屋舍嚴重破損，成為環境衛生死角，地方盼加以活化再利用，6日縣府表示經過勘查，將與學校共同提出整體修復計畫，除校長宿舍外，還有周邊教職員宿舍群與鎮長宿舍，由縣府向文化部爭取經費，打造1處歷史建物群景點。

北辰國小前身為昭和2年（1927年）創設的台南州北港女子公學校，學校校長宿舍與周邊宿舍群則於1941年左右興建，位於北港鎮公所後方，屬於日式木造房舍，其中校長宿舍已閒置20餘年，周邊5間教職員宿舍群尚有1、2間有人使用，其餘同樣閒置多年，因無人整理雜草叢生，淪為垃圾丟棄處。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，宿舍群管理單位為北辰國小，因此將與學校共同擬定修復再利用計畫，校長宿舍屋頂已凹陷，會先加固避免持續崩塌，宿舍內還有許多物件可保留，為避免民眾進入破壞，已圍起封鎖線並裝設監視器，周邊環境也將於近日展開整理，以利日後的整體修復工作。

陳璧君說，校長宿舍對面的鎮長宿舍，也是同一時期的木造建築，將一起整修，希望保留整個區塊的歷史建築，加以活化成為北港鎮新景點。為呈現早年歷史場景，會先進行調查研究，所需經費將向中央文化部爭取，若不足再由縣府設法籌措經費。

地方文史工作者指出，校長宿舍巳嚴重毀壞，若遇颱風大雨可能整棟崩塌，修復工作可說是與時間賽跑，建議縣府能盡速擬定計畫，先修復校長宿舍，日後再持續修復周邊宿舍群，為地方留下歷史見證。