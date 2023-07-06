隨著2024總統大選越來越近，各黨總統參選人與美方的關係也備受矚目。美方已強調持中立態度，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，賴清德投書美國媒體提四個支柱維護兩岸和平，反而透露出美國比較支持國民黨參選人侯友宜。

賴清德投書《華爾街日報》稱，假若他未來當選台灣總統，將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、建立更緊密的民主夥伴合作，並維護兩岸現狀。

對於賴清德提的四大和平支柱，吳子嘉今（6）日在節目《POP搶先爆》中指出，他認為美國比較支持侯友宜，且自己也聽到支持侯的聲音比較多。吳進一步分析，華府如果2024要支持綠營的話，賴清德沒必要投稿到《華爾街日報》，且四個和平支柱裡面，「唯一只有強化國防嚇阻力（威懾力）這項是有意義的，其它都沒有意義。」

除此之外，吳子嘉還分析，賴清德投稿到美國媒體的目的，不是給台灣人看的，是給美國人看的，最後再出口轉內銷。

不過，美國的專門研究台灣學者祈凱立4日在節目《斐姨所思》指出，侯友宜在美國與國際的知名度偏低；賴清德則因具曾任行政院長、及現任副總統的優勢，和美方高層有許多交流的機會，較認識賴清德。