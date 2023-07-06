台股前四大權重股全面收低，台積電(2330)、聯發科(2454)跌幅分別達2.92％、2.76％，台達電(2308)跌幅也來到3.28％，光學、面板等力撐，各大類股僅光電股收漲0.95％，其他皆墨。

資深分析師柯孟聰認為，今年上半年台股上漲20％，漲點達3000點，在前一波下跌過程中，反彈越過0.618位置，來到17348點，接近0.809的17475點位置，也是接近這波反彈滿足點。今天出現長黑，並跌破月線之下，周KD及月KD也都在超買區，接下來進入這波反彈以來較明顯修正機率增加，至於回檔幅度，他認為，反彈3000點修正三分之一位置，剛好也約在16300點季線附近，應該相對會有強勁支撐，短線指數在季線上進行高檔震盪，中多沒破壞前，台股還是有再創高機會。

最近表現相對出色的是落後補漲股，像是航運、面板股，前一波強勢的AI、觀光飯店、軍工股都偏向弱勢，這些強勢股能不能重掌多頭，再次匯聚人氣，對於後續台股再衝一波是關鍵指標。