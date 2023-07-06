許允選洋樓今日上午舉行修復及再利用工程開工儀式，由縣副縣長李文良(中)主持祈福典禮。(圖／金門縣文化局提供)

洋樓前落之壁畫及後落大廳內部隔扇木雕與木隔屏彩繪精美，具高度藝術保存價值。(圖／民眾提供)

位於金門金城鎮的「縣定古蹟後浦許允選洋樓」於今(6)日上午舉行修復及再利用工程開工儀式，由縣副縣長李文良主持祈福典禮。李文良表示，古蹟反映出當代的人文與歷史，包含藝術與美感的元素，古蹟的維護是為保障宅體能更完美的呈現，縣府將持續支持並爭取更多資源投入。許允選洋樓整體修復及再利用工程耗資約2千萬元，工期約為540日曆天，預定於2025年初完工。

文化局指出，後浦許允選洋樓建於1915年，正好是金門從同安縣獨立為縣級單位之時。此建築形制為兩落、後落帶左凸規的建築，前落為二層五腳基外廊樣式，後落為閩南式二坡七架傳統建築，為19世紀末、20世紀初閩南僑鄉受到南洋殖民地影響的一種折衷建築型式。

據了解，許允選洋樓裡保存著許多許耀杰與許允選父子所書寫之精彩書法，不只美觀，還有提醒後代子孫做人處事之目的。前落之壁畫及後落大廳內部隔扇木雕與木隔屏彩繪精美，為其重要特色，具高度藝術保存價值。

文化局說明，此次修復內容包含古蹟本體五腳基牆體、屋身斗砌磚牆、前後落攑頭疊樓木構屋架、屋頂與屋瓦、地坪鋪面、山頭女兒牆，及再利用相關之機電設備管線等，其中包含最具特色及精彩的彩繪修復工項。整體修復及再利用工程決標金額2018萬元整，為該局補助私有洋樓修復的重要案例。

縣府也表示，許允選洋樓為舊後浦南境現有保存最完整的文化資產節點，具有特殊的地理空間意涵，期待透過本次的修復工程，保存內部大量珍貴文物並重現洋樓的特色，除了維持並提升原有許氏家族居住使用機能，並適度開放從五腳基廊道至前落空間，增設簡易展示說明以供民眾參觀了解後浦城市的變遷，以許氏家族的事蹟串連後浦南門地區周邊古蹟、歷史建築，使之成為歷史徒步可及之景點，並為後埔地區增添文化觀光之重要資源。