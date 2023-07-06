歌壇天后李玟本月2日輕生送醫，搶救3天仍宣告不治，昨（5）日消息曝光後震驚各界，許多粉絲都在臉書發文悼念。網紅陳沂也在第一時間說：「我國中的時候超迷Coco的！」，未料事隔一天，律師李怡貞翻出陳沂的舊文，認為她對李玟「容貌羞辱」，怒嗆：「妳沒有資格緬懷我們的Coco」。

昨（5）日晚間李玟逝世的消息曝光後，陳沂第一時間就在個人臉書發文直說：「太震驚了，一度以為是假消息」，透露自己國中時期超迷李玟，認為她一直都給人陽光、健康、開朗的形象，「她的歌在我心目中就是高難度的代表，那個年代實力唱跳歌手的代表」。

對此，律師李怡貞今（6）日在臉書粉專《女人大律師李怡貞》分享陳沂去年2月的貼文，畫中是李玟參加春晚的新聞截圖，底下標題寫著「李玟春晚開唱！網笑"撞臉楊繡惠、司馬玉嬌"」，陳沂則笑說：「恭喜Coco李玟加入楊繡惠家族」，最後還加上3個鼓掌的符號。

「妳沒有資格緬懷我們的Coco」。李怡貞說，昨晚她就是看到陳沂悼念李玟，才決定不在第一時間發文，感慨：「一個人的死亡，可以是自身精神病況，還有挾以各種霸凌導致」，李怡貞認為，或許陳沂覺得網路霸凌、容貌羞辱是日常，但這些行為就是把人推向深淵的暴力。文末，李怡貞不禁痛批陳沂：「我只有兩個字，噁心」。

不僅如此，李怡貞還在貼文底下留言，認為陳沂根本不是李玟的歌迷，「是Coco粉就知道2022年初她經歷什麼，她靠著讓自己回歸舞台試圖救自己，如果是她的粉絲怎麼還會立刻容貌羞辱？」、「她根本就不是粉絲，為什麼要寫這種噁心的文章」、「網路霸凌者施暴得逞後，還流淚緬懷要流量，真的沒有看過如此荒謬的事」。

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