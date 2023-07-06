擴大毛小孩市場商機，乾杯集團旗下寵物食品品牌「乾杯汪汪」正式更名「K-PET毛孩乾杯」，推出犬、貓可食用的「老饕級牛舌零食」四款新品，冷藏熟成澳洲穀飼牛肉的魅力，連挑嘴的貓都忍不住一吃再吃。並首次參戰7／7-7／10「台北寵物用品展」祭出買「K-PET毛孩乾杯」送「乾杯餐券」等優惠，寵物展現場將搬出現烤燒肉絕活與零食，香誘飼主、毛孩享肉同樂。

「K-PET毛孩乾杯」由乾杯集團聯手專業寵物食品製造商，結合「牛肉」X「寵物」雙專業背景推出的精品寵物食品品牌，秉持著乾杯對美味的追求，堅持選用與旗下乾杯、老乾杯相同規格，來自「澳洲穀物肥育冷藏熟成牛肉」為原料，經穀物飼養肥育及40天冷藏熟成，醞釀出香氣濃厚、味道豐美的絕佳牛肉風味，是連挑嘴毛孩都難以抗拒的牛肉魅力，提供安心、天然、高規格「人可食用等級」寵物食品。

此波「乾杯老饕級牛舌系列」改版新推出「牛舌肉條」、「小曲奇」、「原肉凍乾」、「咬咬牛舌捲」四款新品，仰賴乾杯集團強大的採購力，擁有占全台「澳洲穀飼牛舌」近一半進口量，得以用一頭牛僅0.3％可食用的珍稀部位製作，用料價格更是高出冷凍草飼牛舌1.5倍。其擁有優良的動物性蛋白質，鐵、維生素等營養，不僅相較於豬、雞肉更加豐富，牛舌皮更富含了豐富的膠原蛋白，有益於毛孩關節保養，僅有牛肉1／3脂肪含量與1／2熱量，有助於毛孩在取得營養的同時，減低飲食負擔。

犬、貓都可食用的「牛舌肉條」、「小曲奇」兩款新品，低溫烘焙保留豐富的營養與絕佳的熟成牛肉風味，完美的適口性易吸引毛孩願意食用，適合作為訓練、獎賞的零食；「原肉凍乾」更特別設計為鬆軟口感，連熟齡毛孩都適合享用；「咬咬牛舌捲」則是針對狗狗推出的耐咬性零食，保留食材的原型，酥脆有韌性，滿足狗狗原始的啃咬天性、紓壓心情。

「K-PET毛孩乾杯」今年首次參戰「台北寵物用品展」，為強調品牌所產的寵物食品，為嚴格選用人可食用等級肉品為原料，並展現乾杯冷藏熟成牛肉的魅力，K-PET毛孩乾杯於活動四天(7／7~7／10)在攤位K1102，將乾杯集團最誘人的「現烤燒肉」搬至現場，提供飼主與毛孩免費體驗熟成牛肉美味。