打房行政院再出招，推出「囤房稅2.0」除了自用住宅全國總歸戶3戶之外，非自住稅率從1.5％到3.6％調整為2％到4.8％到，並且給特定房屋給予較低的稅率，粗估稅損每年9.4億元。

以「囤房稅2.0」計畫，全國單一自住房屋在一定金額以下，稅率從1.2％降到1％，稅收減少24.34億元。

特定非自住房屋誠實申報、繼承取得共有等稅率是1.5％到2.4％，稅損35.57億元。其他空屋、囤房的多屋族，就是最高4.8％，增加26.15億元，初估整體稅損9.4億元。