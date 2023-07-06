國際巨星李玟去逝，她長期深受左腳疼痛折磨，2歲時接受開刀治療仍無法痊癒。醫師指出，李玟應是先天性關節脫臼或發育不良的髖關節等問題，提醒，小兒髖關節有黃金治療期，為預防孩子留下未來相關病灶，可以透由提早檢查、早期干預治療來避免。

馨生醫療體系院長蘇俊源表示，髖關節是人體骨盆與大腿骨之間的關節，也是人體負重最重的關節，所以髖關節的健康與發育與日後能否正常步行息息相關，也跟新生兒健康發展有著不可分割的重要性。

蘇俊源指出，常見的新生兒髖關節疾病便是髖關節發育不良(DDH)，每年約會有200至300位寶寶出現病症，且好發於女性新生兒，但是因為初期新生兒並不會長時間的站立與行走，所以症狀不明顯，新生兒也不會因為感到疼痛、不適而有哭鬧的反應，常常會讓家長忽視這方面的問題，進而錯過髖關節發育不良的3至6個月黃金治療期，影響日後走路跛行、髖關節提早退化、需更換人工關節。

該如何在早期就發現家中幼兒出現髖關節發育不良的問題？達到盡早治療干預有良好預後的成果，家長可由下列3個方式，提早檢視孩子髖關節是否有問題：

1. 以徒手進行檢查，並觀察外觀及活動度。

2. 2至3個月前寶寶可透由超音波檢查。

3. 四至六個月以上寶寶可以透由Ｘ光檢查。

蘇俊源表示，出生後會由醫師進行徒手檢查，看新生兒是否有髖關節脫位或是膝蓋高度不一的情況，但仍有可能用肉眼無法判斷出來，可以更進一步安排非放射線的超音波檢查，看新生兒的髖關節角度，且蘇俊源醫師建議超音波檢查要安排在剛出生2至3個月內完成，因為隨著生長週期，新生兒的大腿肉會越來越多，屆時再進行超音波可能會有判斷準確度的問題。

蘇俊源表示，若是在新生兒黃金治療期便發現且盡快治療，還是會有很好的預後效果，且出生六個月內進行治療，大多會使用簡單的物理方式穿戴髖關節吊帶來協助治療，干預過後便不會太影響日後走路、運動型態，所以蘇俊源醫師也建議，家中若有髖關節發育不良病史、孕期寶寶是臀位(頭上腳下)、羊水較少子宮內有壓迫情形者，建議都能為新生兒安排髖關節相關檢查，才能夠及時發現情況，為新生兒骨骼健康做出相對應治療。