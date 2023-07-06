今年夏天好熱啊！根據衛生福利部最新統計急診就醫通報資料，六月熱傷害就診人次，創下三年來新高，且截至今年6月30日為止，18歲以下族群因熱傷害就診人次（89人次）已經飆出近3年就醫人次的2.3倍。國健署提醒，進入暑假，孩童是熱傷害的高危險族群，應預防兒童熱傷害。

熱傷害指的是：1. 熱及光之影響：中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定之熱影響、熱及光之影響；2.過熱：包括氣候過熱所致之意外事故、人為因素過熱所致之意外事故、過熱所致之意外事故。

衛福部今天最新統計指出，進入7月以來，短短5天，熱傷害就診人次已經有136人次。另外，光是六月整個月的熱傷害就診統計人次也創下三年來新高，不過衛福部表示，應和疫情解封後也有關係。

2020-2023年六月熱傷害就診統計人次數：

2020年6月：共計666人次

2021年6月：共計238人次

2022年6月：共計280人次

2023年6月：共計517人次

孩童是熱傷害的高危險族群，國健署社區健康組組長羅素英表示，幼兒因為身形小、新陳代謝速度快、體表水分蒸發速度較快，無形之間排汗量較大，再加上受限於語言能力與自理能力的關係，無法適時的攝取水分與休息擦汗；而較大的孩童則是在活動過程中，容易太投入而忽略高溫和身體缺水產生的不適，一旦發現身體或意識怪怪的，就可能出現熱傷害的症狀。

國民健康署吳昭軍署長提醒，儘量避開上午10點至下午2點的時段外出，降低因為高溫而造成的傷害，並提供4招預防兒童熱傷害建議，減少熱傷害威脅，保護身體健康。

一、 穿著輕便：在穿著上以淺色與透氣材質的衣服為主，讓孩子穿著與成人一樣感到舒適相同厚度的衣物，並在幼兒衣著上不建議有過多的包覆。

二、 遮陽通風：外出時，選擇有防紫外線之遮陽帽或選用適合的防曬用品，若使用推車時，則應選擇有透氣的遮陽布，另，使用背巾或背帶時，優先選用透氣舒適的材質，避免悶熱，並選擇通風陰涼處休息。

三、 時時喝水：不論在室內或室外，適時適量的補充水分，避免瞬間大量的補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代，保持人體所需的水分，避免脫水等症狀。

四、 留心孩童：以小型交通車（娃娃車）為例，每次下車時，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事；另，以轎車為例，不可因孩子在睡覺或大人下車處理事情很迅速為由，就將孩子獨自留置車內且車門反鎖，應將孩子一併帶下車，以避免危險事情的發生。若在活動過程發現孩童身體不適，應立刻停止，並儘快休息與補充水分。

當兒童身體疑似出現熱傷害徵兆時，如疲倦、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥或是感覺快要昏倒，且體溫持續上升、並出現停止流汗、臉頰發紅、皮膚乾燥和嚴重的意識不清或混亂甚至昏迷，請以最快的速度就醫或撥打119儘速送醫。