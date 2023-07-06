拍廣告出身的雷嘉汭，面對鏡頭游刃有餘，時而露出迷人微笑，時而展示性感神情。ISABEL MARANT ÉTOILE 印花上衣 1萬8800元、丹寧短褲1萬4800元、Hogan H630橘色皮革拼接刺繡高筒休閒鞋2萬8300元。（石智中攝）
拍廣告出身的雷嘉汭，面對鏡頭游刃有餘，時而露出迷人微笑，時而展示性感神情。ISABEL MARANT ÉTOILE 印花上衣 1萬8800元、丹寧短褲1萬4800元、Hogan H630橘色皮革拼接刺繡高筒休閒鞋2萬8300元。（石智中攝）
雷嘉汭私下少穿裙，不過換上洋裝後仍表現地落落大方，以青春氣息渲染視線。ISABEL MARANT ÉTOILE 紫色棉麻洋裝2萬6800元、Hogan白色皮革條紋厚底休閒鞋2萬4000元。（石智中攝）
雷嘉汭私下少穿裙，不過換上洋裝後仍表現地落落大方，以青春氣息渲染視線。ISABEL MARANT ÉTOILE 紫色棉麻洋裝2萬6800元、Hogan白色皮革條紋厚底休閒鞋2萬4000元。（石智中攝）
ISABEL MARANT 丹寧夾克襯衫，2萬4800元。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）
ISABEL MARANT 丹寧夾克襯衫，2萬4800元。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）
ISABEL MARANT ÉTOILE 丹寧短裙，1萬4800。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）
ISABEL MARANT ÉTOILE 丹寧短裙，1萬4800。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）
ISABEL MARANT ÉTOILE 印花襯衫，9800元。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）
ISABEL MARANT ÉTOILE 印花襯衫，9800元。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）
Hogan NEW H222銀黑拼接休閒鞋，2萬2300元。（Hogan提供）
Hogan NEW H222銀黑拼接休閒鞋，2萬2300元。（Hogan提供）
Hogan H-Stripes白色拼接黑色休閒鞋，1萬9500元。（Hogan提供）
Hogan H-Stripes白色拼接黑色休閒鞋，1萬9500元。（Hogan提供）
Hogan H630霧灰藍拼接酒紅休閒鞋，1萬9800元。（Hogan提供）
Hogan H630霧灰藍拼接酒紅休閒鞋，1萬9800元。（Hogan提供）

新生代演員雷嘉汭在驚悚片《化劫》中飾演有靈異體質的王羽凡，劇中遭惡靈攻擊弄得渾身傷相當狼狽，不過好演技也讓票房開佳績，上映至今已破3000萬。她透露自己為戲學習空手道受很多傷，讓爸爸心疼喊「家裡又不缺錢」，但她隨即喊「你要養我的話，先給我3百萬」，才讓話題打住。雷嘉汭笑說，其實爸媽都很支持她，也會看她作品，而且「即便知道是工作，爸爸還是會提前問我『有沒有親親抱抱（橋段）？』」就怕女兒被占便宜，拌嘴點滴讓家人間的好感情不言而喻。

要求工作表現盡善盡美的雷嘉汭，過去拍攝《哭悲》時還拍到送醫，此次接演《化劫》前，特地殺去南投拜訪空手道教練鍛鍊筋骨，只為在試鏡時脫穎而出，她也特別觀察蜘蛛動作模擬被附身的姿態，為求演技更細膩。五官深邃的她不免笑說：「我這張青春可愛的臉蛋，怎麼每次都演鬼...」心裡雖這樣想，不過收到劇本時仍燃起熊熊鬥志，「我一定要接下這個劇本，有機會就試。」

拍攝日常中，被問有無遇到科學難解釋的事時，雷嘉汭反倒收起笑容顯得正經，她小聲地說：「我很相信那些東西的存在，所以到現場都盡量不要亂講話，加上過去本身有碰到過，就有特別去求護身符。」盼望嘗試新角色的雷嘉汭，點名很想拍武打戲或飾演精神病患，儘管臉蛋姣好，她依舊不想被外在條件束縛。

有趣的是，雷嘉汭私下穿搭同樣愛玩反差，「我比較喜歡有個性的服裝，而且我還愛越野機車，所以真的很少穿裙子。」不過她接受本報棚拍邀約仍大方挑戰ISABEL MARANT洋裝，甩動肢體並露出微笑洋溢青春氛圍，毫不扭捏可見她拍廣告出身的架勢；換上印花上衣、丹寧褲踩著Hogan休閒鞋則呈現夏日清爽風，並呼應時下復古潮流，也彰顯她甜美熱情的人格特質。

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#雷嘉汭 #化劫 #渾身傷 #空手道 #拍攝