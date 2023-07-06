拍廣告出身的雷嘉汭，面對鏡頭游刃有餘，時而露出迷人微笑，時而展示性感神情。ISABEL MARANT ÉTOILE 印花上衣 1萬8800元、丹寧短褲1萬4800元、Hogan H630橘色皮革拼接刺繡高筒休閒鞋2萬8300元。（石智中攝）

雷嘉汭私下少穿裙，不過換上洋裝後仍表現地落落大方，以青春氣息渲染視線。ISABEL MARANT ÉTOILE 紫色棉麻洋裝2萬6800元、Hogan白色皮革條紋厚底休閒鞋2萬4000元。（石智中攝）

ISABEL MARANT 丹寧夾克襯衫，2萬4800元。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）

ISABEL MARANT ÉTOILE 丹寧短裙，1萬4800。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）

ISABEL MARANT ÉTOILE 印花襯衫，9800元。（ISABEL MARANT提供／朱世凱台北傳真）

Hogan NEW H222銀黑拼接休閒鞋，2萬2300元。（Hogan提供）

Hogan H-Stripes白色拼接黑色休閒鞋，1萬9500元。（Hogan提供）

Hogan H630霧灰藍拼接酒紅休閒鞋，1萬9800元。（Hogan提供）

新生代演員雷嘉汭在驚悚片《化劫》中飾演有靈異體質的王羽凡，劇中遭惡靈攻擊弄得渾身傷相當狼狽，不過好演技也讓票房開佳績，上映至今已破3000萬。她透露自己為戲學習空手道受很多傷，讓爸爸心疼喊「家裡又不缺錢」，但她隨即喊「你要養我的話，先給我3百萬」，才讓話題打住。雷嘉汭笑說，其實爸媽都很支持她，也會看她作品，而且「即便知道是工作，爸爸還是會提前問我『有沒有親親抱抱（橋段）？』」就怕女兒被占便宜，拌嘴點滴讓家人間的好感情不言而喻。

要求工作表現盡善盡美的雷嘉汭，過去拍攝《哭悲》時還拍到送醫，此次接演《化劫》前，特地殺去南投拜訪空手道教練鍛鍊筋骨，只為在試鏡時脫穎而出，她也特別觀察蜘蛛動作模擬被附身的姿態，為求演技更細膩。五官深邃的她不免笑說：「我這張青春可愛的臉蛋，怎麼每次都演鬼...」心裡雖這樣想，不過收到劇本時仍燃起熊熊鬥志，「我一定要接下這個劇本，有機會就試。」

拍攝日常中，被問有無遇到科學難解釋的事時，雷嘉汭反倒收起笑容顯得正經，她小聲地說：「我很相信那些東西的存在，所以到現場都盡量不要亂講話，加上過去本身有碰到過，就有特別去求護身符。」盼望嘗試新角色的雷嘉汭，點名很想拍武打戲或飾演精神病患，儘管臉蛋姣好，她依舊不想被外在條件束縛。

有趣的是，雷嘉汭私下穿搭同樣愛玩反差，「我比較喜歡有個性的服裝，而且我還愛越野機車，所以真的很少穿裙子。」不過她接受本報棚拍邀約仍大方挑戰ISABEL MARANT洋裝，甩動肢體並露出微笑洋溢青春氛圍，毫不扭捏可見她拍廣告出身的架勢；換上印花上衣、丹寧褲踩著Hogan休閒鞋則呈現夏日清爽風，並呼應時下復古潮流，也彰顯她甜美熱情的人格特質。