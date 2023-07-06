大考中心主任懸缺已3個月，新人選到底是誰？大考中心董事長、台大校長陳文章今天表示，大考中心將在21日召開董事會，屆時會討論合適的主任人選，產生後就會對外公布。

大考中心前主任周兆民任期4月5日屆滿後，其職缺就由副主任黃璀娟代理，到現在已經3個月。之前教育部長潘文忠說，在學期期間不容易找新的主任，適合人才要等學期告一段落後才能來出任。不過現在學期已經結束，大考中心新主任人選仍未產生。

大考中心是行政法人，主任的產生方式是由董事長去尋覓人選及提名，之後經董事會討論後決定。陳文章表示，大考中心董事會預計21日開會，屆時將會討論適合的主任人選。

今年分科測驗7月12日、13日兩天舉行，根據大考中心公布的統計資料，共有4萬2252人報名，比去年的2萬9086人大增1萬3166人或45％，預估今年分發入學競爭將轉趨激烈，「低分高就」效應將會淡化。

今年分科測驗報名人數大增，不管在考場或是監考老師方面，都需要重新安排。不過陳文章表示，黃璀娟幾天前才跟他見面，並沒有提到今年分科測驗考場及監考老師的安排有問題。不過，他會再進行了解。