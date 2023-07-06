由台灣大主導的「古蹟創新應用科技服務」計畫，首站以松山文創園區為示範點。台灣大企業服務事業商務長吳傳輝表示，台灣大擁有豐富的網路建設維運經驗，本次攜手合作夥伴成立5G專網國家隊，實現全球少數將5G技術應用於智慧古蹟的成功示範案例，藉由台灣大的5G專網和AIoT技術，不僅突破了許多古蹟文化資產施工限制，將創新科技導入古蹟中，更達成戶外、室內混合場域的無線網路優化技術，透過雲達科技5G專網設備的高速、低延遲，提供更流暢的智慧應用服務與實境體驗。接下來，台灣大更要將此經驗擴展至全台灣的古蹟、文創園區及場館，助力文創產業數位轉型，以「5G專網系統」整合知識、軟體與硬體設備，加速推動產業升級。

吳傳輝今日也談到，本次台灣大以松菸當作一個Base為出發點，藉由本次合組的5G專網國家隊，期望未來可以將成功經驗輸出到其他國家，這也是最終極的目標，一開始會先瞄準東南亞市場。

至於5G專網對台灣大營運的貢獻，吳傳輝表示，5G專網對營收的貢獻還是不能評估，相信會是一個指數型成長，前面幾年會比較低，算是打底的狀態。台灣大過去幾年台灣大在專網的案子中比較多集中在製造業，現在慢慢延伸到零售、醫療等，持續擴展中， 目前在談的案子有幾30個，絕大多數還是製造業為主，約佔8成。

台灣大提供專業網路環境技術支援以及國家級資訊安全防護，啟動5G專頻專網一站式服務，有效提升場域規劃應用的靈活度，同時更有效解決園區管理問題、提升觀光體驗、倡議ESG加值能源管理服務。合作夥伴緯創亦提供智慧科技應用服務，不僅可應用於松山文創園區的各種活動，對園區的網路應用與營運安全管理也加倍升級，民眾將能感受5G AIoT虛實技術打造的智慧互動展演環境，全方位提升遊客體驗。