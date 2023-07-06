為了認出明日巨星，高盛就當前市場贏家的財務相似性進行分析，該華爾街大行在報告中指出，其歸納出的「十大法則」旨在篩選出標普500指數中能夠在經濟周期的各個階段成長的「長期成長型股票」，而營收成長10%以上是篩選的重點之一。

高盛首席美股策略師David Kostin表示，我們篩選的標普500指數成分股必須是過去兩年每年營收至少成長10%，以及今年和未來兩年每年營收至少成長10%，並得出20檔股票符合這個標準。

他表示，從2013年到2019年，科技七巨頭的營收複合年增長率為 15%，相較之下，標普500指數成分股總體營收複合年增長率只有4%。除了2022年之外，這七大巨頭自2019年以來每年的營收增長速度都超越該大盤指數的整體營收表現。

這些大型科技股的狀態仍然非常良好，華爾街預期到2025年，這七大巨頭的營收每年將以11%的速度成長，相較之下，標普500指數總體營收年增率預估為4%。

若以獲利至少持續成長10%做為篩選標準，則有18檔標普500指數成分股入列，而同時符合營收與獲利都持續成長10%的，只有8檔股票，分別是全球汽車零組件巨頭Aptiv、電子設計軟體商Cadence Design Systems、財金軟體公司Intuit、奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）、網路安全公司Fortinet、醫療器械公司Insulet、人資管理軟體公司Paycom Software、企業雲端運算平台服務商ServiceNow。