針對政府打房政策遭質疑是為了選舉，內政部長林右昌回應，政策是延續性的，與選舉無關。（呂健豪攝）

行政院通過房屋稅差別稅率2.0方案，政府祭出囤房稅改採全國歸戶修法，內政部長林右昌表示，政策是多元多面、延續性，跟選舉沒有太大的關係，這幾年來（政策）其實都一直在做。

林右昌表示，打炒房政策就是延續性，只是近期通過一些政策，在這個時機點對手會認為是為了選舉，但其實不是。因為住宅政策本來就是一個長期課題，從2017年小英總統上任開始推動社會住宅，提供民眾更多元的選擇。

林右昌指出，一直到近期也不斷的推出住宅政策，包括300億元租金補貼，疫後中、低收入房貸的支持方案，所以住宅政策是多元多面具有延續性的，跟選舉沒有太大關係，且這幾年來一直都在做。

至於國民黨立委馬文君建議可將閒置營區改建，當兵配房產，加上提升待遇，才能增加志願役招募誘因；林右昌說，這是跟國防政策有關，推動社會住宅很多元，如果有適合的土地，國防部有這樣政策思考，也可以合作配合。

至於志願役士兵身高下限下修能否增加兵源，林右昌則說，這涉及國防政策，內政部配合辦理；內政部則補充說明，志願役由國防部主導，內政部主要負責義務役的部分，端看國軍戰力需求而定，會尊重國防部的政策規畫。

過去義務役的體位區發標準是157公分以下不用服兵役，而新標準則是155至157公分服替代役，158公分以上服常備役，至於志願役士官兵則涉及役男的服役意願。