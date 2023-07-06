宏達電6月營收4.84億元，月增加34.6%、年減少2.3%，創下今年以來高點。第二季營收為11.44億元，季增加17.33%、年增加13.3%。累計1至6月營收21.19億元，年增加0.3%。

宏達電除持續深耕VR(虛擬實境)外，首款億級畫素手機HTC U23 pro主打AI相機、大容量、大電量、防水、指紋和臉部辨識等設計，6月已經開賣，隨著智慧型手機的拉貨動能注入，帶動第二季營收雙增。

另外，宏達電日前在全球行動通訊標準組織3GPP第100次全體會員大會中展示HTC G REIGNS最新的5G行動專網解決方案REIGN CORE S2，該產品取得美國3.5GHz公民寬頻無線電服務CBRS認證，讓移動式5G行動專網產品REIGN CORE系列在台灣、美國與歐洲等地均達到商業化程度，如再搭配室外型大功率射頻與各式天線模組，即可應對各式大型場域佈建需求，包括展覽、教育、醫療檢測、智慧應用開發等用途，具有方便移動及靈活運用的優勢。