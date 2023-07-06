新北市一名人妻發現，丈夫竟與檳榔攤小姐A不倫戀，2人多度前往汽車旅館壞壞，丈夫還會每月給A女1萬5千元的零用錢，讓她身心大受打擊，憤而向A女求償100萬元。新北地院審結，判定A女侵權屬實，須賠償9萬元為適當。可上訴。

判決書中，元配表示，與丈夫原先感情和睦，但2021年11月間丈夫偶然認識在檳榔店上班的A女後，同年12月間丈夫就與A女、A女的女兒一起吃飯，當晚2人還在車上發生性行為，此後只要一有空2人就會到汽車旅館開房間，甚至丈夫每個月給A女1萬5千元的零用金。

元配說，2022年10月間她偶然看見丈夫手機訊息，A女傳訊稱「你再繼續這樣真的會失去我了喔」、「你失去了一個最愛你的人」等語，她才確定丈夫與A女不當交往，憤而控告A女侵害配偶權，求償100萬撫慰金。

新北地院審理時，A女辯稱，人夫僅是檳榔攤客人，起初沒有交集，是人夫一直送食物給獻殷勤，她才被感動，也不曉得人夫已經有家室等語，但法官不採信，認定A女侵權屬實，審酌後判A女須賠償9萬元為適當。可上訴。