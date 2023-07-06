俄羅斯國營電視台今天對傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）兵變首腦普里格津展開猛烈攻擊，播出執法人員查抄其辦公室的「獨家畫面」，痛斥普里格津「叛徒」。

路透社報導，根據結束兵變的協議，普里格津（Yevgeny Prigozhin）遷居鄰國白俄羅斯，交換撤銷對他的刑事指控。

但今晚俄羅斯國家電視台「俄羅斯-1頻道」（Rossiya 1）「60分鐘」（60 Minutes）節目播出號稱獨家的影片；影片中，執法人員突襲普里格津在聖彼得堡（St. Petersburg）的辦公室，還拍到他的其中1間房產。

這段影片由特別來賓記者彼卓夫（Eduard Petrov）引言介紹，節目主持人、議員波波夫（Yevgeny Popov）指出，部隊的腐敗證明了「叛徒」普里格津過往的罪行以及偽善。

影片顯示，普里格津辦公室內有多個裝滿大面額盧布的箱子，豪宅內美元以捆計算，他還有私人直升機、武器儲藏室、多頂假髮、設備齊全的醫療室等等。

彼卓夫說：「沒人打算結案。調查仍在進行中。」他說，調查人員得出的結論是，普里格津以俄羅斯疑似攻擊傭兵營地的影片為由發動兵變，但影片是假的。

電視台播出武裝執法人員進入普里格津辦公室的影片。彼卓夫說，「我認為，把普里格津塑造成人民英雄形象，都是普里格津資助的媒體所為。兵變失敗後，這些媒體隨即關閉逃跑」。

他說，普里格津的房產內發現6億盧布現金。

節目也顯示普里格津有多本不同姓名的護照，彼卓夫說，「一般人不會有這麼多護照，這人為什麼擁有某種犯罪集團大尾首領般的奇怪能力？」