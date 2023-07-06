俄羅斯國營電視台今天對傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）兵變首腦普里格津展開猛烈攻擊，播出執法人員查抄其辦公室的「獨家畫面」，痛斥普里格津「叛徒」。
路透社報導，根據結束兵變的協議，普里格津（Yevgeny Prigozhin）遷居鄰國白俄羅斯，交換撤銷對他的刑事指控。
但今晚俄羅斯國家電視台「俄羅斯-1頻道」（Rossiya 1）「60分鐘」（60 Minutes）節目播出號稱獨家的影片；影片中，執法人員突襲普里格津在聖彼得堡（St. Petersburg）的辦公室，還拍到他的其中1間房產。
這段影片由特別來賓記者彼卓夫（Eduard Petrov）引言介紹，節目主持人、議員波波夫（Yevgeny Popov）指出，部隊的腐敗證明了「叛徒」普里格津過往的罪行以及偽善。
影片顯示，普里格津辦公室內有多個裝滿大面額盧布的箱子，豪宅內美元以捆計算，他還有私人直升機、武器儲藏室、多頂假髮、設備齊全的醫療室等等。
彼卓夫說：「沒人打算結案。調查仍在進行中。」他說，調查人員得出的結論是，普里格津以俄羅斯疑似攻擊傭兵營地的影片為由發動兵變，但影片是假的。
電視台播出武裝執法人員進入普里格津辦公室的影片。彼卓夫說，「我認為，把普里格津塑造成人民英雄形象，都是普里格津資助的媒體所為。兵變失敗後，這些媒體隨即關閉逃跑」。
他說，普里格津的房產內發現6億盧布現金。
節目也顯示普里格津有多本不同姓名的護照，彼卓夫說，「一般人不會有這麼多護照，這人為什麼擁有某種犯罪集團大尾首領般的奇怪能力？」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。