此外，PP、ABS也因原料丙烯小漲，SM止跌，報價攀揚5美元、20美元，每噸報價915美元、1240美元。PVC、PS持平走堅。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、國喬（1312）營運加分。

分析師表示，亞洲大部分石化產品行情已跌至接近變動成本，上、下游業者為免虧損擴大，紛紛減產因應，加上近期OPEC+決議減產措施延至2024年底，且沙烏地阿拉伯7月起每日額外減產100萬桶，有助油價趨穩；若原料輕油或乙、丙烯價格持穩，搭配大陸啟動傳統產業改造升級政策，加速淘汰落後製程產能，有利石化產品行情走堅回升。

據IHS預估，今年全球PVC112萬噸、液鹼15萬噸、PE584萬噸、EVA152萬噸、AA10萬噸、正丁醇30萬噸、PP879萬噸、AN66萬噸、MMA57萬噸、ECH63萬噸新產陸續開出，加上多數央行維持金融緊縮政策，利率上升，資金成本增加，全球經濟衰退風險大增，需求增長減緩，影響石化產品價格。

廠商指出，大陸加速推動傳統產業改造升級，根據工業重點領域產品能耗、規模體量、技術現狀和改造潛力等，進一步拓展能效約束領域。除政策明確25個重點領域能效標竿水準和基準，包括煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁等應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。

近期新增要求乙二醇、尿素、聚氯乙烯等工業領域應在2026年底前完成技術改造或淘汰退出；此舉有助電石法PVC、煤化工EG產業加速淘汰，舒緩產能供過於求壓力。

廠商認為，當前大陸國內多品種大宗商品產能過剩，工業品需求不振，加快升級改造和淘汰將有利於企業整體利潤回升。此次新規公布後，短期雖會對產業形成供給衝擊，但長線來說有助市場健康發展。